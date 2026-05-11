¡En segundos! Hombres se roban una motocicleta en Antigua Guatemala (video)

Una cámara del sector captó el momento del robo.
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El robo de una motocicleta quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la aldea San Juan Gascón, Antigua Guatemala.
Según se logra ver en las imágenes, la moto está parqueda a la orilla de la calle cuando dos hombres, a bordo de otra motocicleta, se acercan.
El acompañante se baja y en cuestión de segundos la enciende y se la lleva, mientras que el otro da una vuelta para luego irse detrás de él.
Estas son las imágenes:
En los últimos meses, diversos videos han alertado sobre el incremento de robos en aldeas de Antigua Guatemala, San Juan Gascón y San Mateo Milpas Altas, sectores que se han vuelto vulnerables, ya que bandas aprovechan la oscuridad para sustraer vehículos estacionados.