Video: cámara capta robo de vehículo esta madrugada en Villa Nueva

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Los propietarios del automóvil piden apoyo para ubicar su automóvil que fue robado mientras estaba estacionado.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que delincuentes roban un vehículo que se encontraba estacionado en la colonia El Frutal, en la zona 5 de Villa Nueva.

En las imágenes se observa cuando dos sujetos, uno de ellos viste de negro y otro con sudadero blanco, caminan y se separan alrededor de vehículos estacionados.

Segundos después, el de blanco logra ingresar y arrancar el automóvil de color gris, y tras abordar a su compañero, huyen del lugar con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

Denuncian robo de vehículo, ocurrido esta madrugada en colonia El Frutal, zona 5 de Villa Nueva. pic.twitter.com/FEw3Ei00Jc — Vichoguate (@vichoguate) May 8, 2026

Los denunciantes y propietarios del vehículo indicaron que estos malhechores se transportaban en otro automóvil rojo que no portaba placas de circulación.

Asimismo, han solicitado ayuda para localizar el automotor robado, con placas P-812LLR.