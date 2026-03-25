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Cámara de Comercio se pronuncia ante bloqueos a nivel nacional

  • Por Reychel Méndez
25 de marzo de 2026, 13:58
La cámara de Comercio rechaza las acciones de bloqueos en las carreteras del país. (Foto ilustrativa: iStock)

La cámara de Comercio rechaza las acciones de bloqueos en las carreteras del país. (Foto ilustrativa: iStock)

Tras varios días de bloqueos constantes, la Cámara de Comercio de Guatemala se pronunció por medio de un comunicado. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Bloqueos! Estos son los puntos afectados de este miércoles

Este miércoles 25 de marzo, la Cámara de Comercio dio a conocer su postura respecto a los bloqueos en las carreteras ya que estas acciones vulneran la libertad de locomoción.

En la publicación, también dieron a conocer que están de acuerdo con las manifestaciones porque son un un derecho legítimo, pero que paralizar el país en beneficio de terceros perjudica a la población en general.

También indicaron que accionaron para restablecer la libre circulación por medio de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Comunicado oficial. (Foto: Camara de Comercio)
Comunicado oficial. (Foto: Camara de Comercio)

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