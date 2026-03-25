Cámara de Comercio se pronuncia ante bloqueos a nivel nacional

Tras varios días de bloqueos constantes, la Cámara de Comercio de Guatemala se pronunció por medio de un comunicado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Bloqueos! Estos son los puntos afectados de este miércoles
Este miércoles 25 de marzo, la Cámara de Comercio dio a conocer su postura respecto a los bloqueos en las carreteras ya que estas acciones vulneran la libertad de locomoción.
En la publicación, también dieron a conocer que están de acuerdo con las manifestaciones porque son un un derecho legítimo, pero que paralizar el país en beneficio de terceros perjudica a la población en general.
También indicaron que accionaron para restablecer la libre circulación por medio de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.