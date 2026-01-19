Cámara de Comercio se pronuncia ante la situación del país

-

La organización considera que los recientes hechos de violencia constituyen un grave atentado contra la seguridad a nivel nacional.

La Cámara de Comercio de Guatemala ha exigido respuestas contundentes ante la situación actual que se vive en el territorio nacional y las acciones al margen de la ley cometidas en el Sistema Penitenciario (SP).

El pronunciamiento se dio luego de los disturbios en las cárceles y los múltiples ataques terroristas sufridos por la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales provocaron la muerte de ocho agentes policiales, este domingo 18 de enero.

Esta organización indicó por medio de un comunicado que es deber del Estado garantizar la seguridad y protección de los habitantes. También, señaló como lamentables los asesinatos y hechos que se están cometiendo en el país.

La Cámara de Comercio ha condenado las acciones que considera "al margen de la ley" que sucedieron en los centros carcelarios. "Estos hechos constituyen un grave atentado contra la seguridad nacional y exponen a la población, al sector productivo y a los trabajadores a un riesgo inaceptable", agregó.

La organización y sus agremiados le solicitaron de manera urgente, que se amplíen y fortalezcan a nivel nacional los patrullajes de la PNC y del Ejército de Guatemala.

Asimismo, le solicitaron al presidente de la República que, decretara un Estado de Prevención en todo el país, para tomar medidas extraordinarias y mantener el orden público y la seguridad.