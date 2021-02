El conserje de un establecimiento educativo en Ohio, Estados Unidos, se ha vuelto viral, gracias a su increíble habilidad en el básquetbol.

El director de la escuela no dudó ni un segundo en compartir las imágenes que demuestran el talento del conserje del lugar con el balón.

El hombre, identificado como Joe Orians, dejó sus útiles de limpieza a un lado de la cancha, agarró una pelota, caminó hasta el centro del campo y decidió lanzar el balón de espaldas.

La pelota dibujó una parábola perfecta e ingresó por el aro de manera limpia.

Kyle Leatherman, director del instituto, decidió revisar los registros de las cámaras de seguridad, luego que Orians le comentara acerca de la jugada que realizó el día anterior.

Fue tanta su impresión, que el director decidió publicarlo en Twitter, donde se viralizó de inmediato.

"Nuestro conserje es mejor que el de ustedes. Caminando casualmente por el gimnasio, sin nadie mirando más que la cámara de seguridad. Tiro con efecto, solo toca la red”, mencionó el director en su publicación de Twitter.

Mira el video:

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S — Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021