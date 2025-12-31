Suspensión de Presupuesto 2026: el Gobierno presentará ajuste en el Congreso

-

La CC suspendió provisionalmente la vigencia del Presupuesto 2026. En un comunicado, el Gobierno anunció ajustes.

El Gobierno de Guatemala aseguró que continuará trabajando en las vías legales e institucionales necesarias para que los recursos públicos lleguen de forma efectiva al pueblo guatemalteco, pese a que el Presupuesto General para 2026 quedó en suspenso por decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En un comunicado oficial, el Organismo Ejecutivo afirmó que, tras la resolución de la CC, que señaló "motivos de forma" para suspender la entrada en vigencia del Presupuesto de 2026, el Gobierno reiteró que actuará dentro del marco de la legalidad para cumplir con sus compromisos.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/F7ii46OAUP — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 31, 2025

El pronunciamiento recordó que la Constitución establece mecanismos para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado.

En ese sentido, cuando un presupuesto no entra en vigor, se aplica el del ejercicio fiscal anterior, lo que permite que las instituciones sigan operando y prestando servicios a la ciudadanía sin interrupciones.

Asimismo, el Ejecutivo informó que trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario con el objetivo de contar con un presupuesto acorde a las necesidades de la población.

Como parte de este proceso, durante el mes de enero se prevé trasladar al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto vigente, a fin de adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales de 2026, así como a los resultados planteados para el tercer año de gestión.

De acuerdo con el Gobierno, la prioridad seguirá siendo garantizar la prestación de servicios esenciales y promover condiciones para el desarrollo.

Entre los objetivos centrales se mantienen el fortalecimiento de la salud, la seguridad y la educación, así como el impulso al crecimiento económico y la generación de empleo, considerados pilares fundamentales para el bienestar de la población.