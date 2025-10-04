Cámara Penal anula condena impuesta a José Rubén Zamora

La condena por lavado de dinero ha sido anulada.
OTRAS NOTICIAS: La pequeña de 9 años que sufría maltrato y era obligada a vender en la calle
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) accedió a la solicitud de la defensa del periodista Jose Rubén Zamora y anuló la condena que se le había impuesto por lavado de dinero.
La petición del Ministerio Público (MP) y la Fundación contra el Terrorismo fue rechazada.
Una marcha por su libertad
El pasado jueves 18 de septiembre se desarrolló una marcha por la libertad del periodista, en zona 1.
La actividad inició con la entrega de un memorial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en el Centro Cívico, y continuó con un recorrido hacia la Plaza de Constitución.
Gonzalo Marroquín, miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), tomó la palabra durante la presentación del memorial que sería entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su intervención, Marroquín explicó que las organizaciones y personas firmantes manifestaron al pleno de magistrados de la CSJ su preocupación por la situación jurídica del periodista José Rubén Zamora, expresidente de El Periódico y miembro de la APG, quien lleva 34 meses en prisión preventiva en condiciones que, según los firmantes, violan la Constitución, el Código Procesal Penal y tratados internacionales ratificados por Guatemala.