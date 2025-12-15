Cámara de seguridad capta robo en una joyería en un centro comercial (video)

-

Tres mujeres habrían participado en el robo de varias piezas del mencionado negocio.

Una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en que tres mujeres cometieron un robo en un centro comercial ubicado en Villa Nueva.

De acuerdo con el propietario del negocio, los hechos ocurrieron el recién pasado 14 de diciembre, en un kiosco de joyería y otros artículos.

Según la denuncia, tres mujeres se acercaron al negocio y mientras una de ellas distraía a la empleada haciéndole preguntas sobre algunos productos, las otras dos mujeres aprovecharon a sustraer algunas joyas.

En el video se observa cuando una de ellas mueve otra cámara de seguridad para tratar de no ser captada cuando agarra los productos, para luego guardarlo en el suéter de su otra cómplice.

Luego de ejecutar su fechoría, la mujer que se encarga de distraer a la vendedora, le indica que irá supuestamente por dinero para realizar la compra, la cual nunca se hizo.

Por el momento, se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas, debido a que la mercadería recién había ingresado y estaba por ser inventariada.

Mira aquí el video: