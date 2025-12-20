Transportistas de carga se oponen al incremento del salario mínimo para 2026

El gremio privado de transportes de carga y mercancías emitió su postura frente al incremento del salario mínimo.
A través de un comunicado, los transportistas rechazan este aumento por falta de datos técnicos, especialmente por no considerar los problemas operativos y técnicos que enfrentan.
De acuerdo a este pronunciamiento está siendo afectada su operatividad actual por mala infraestructura vial, que hace traslados más lentos y caros, exceso de trámites y retrasos en puertos y fronteras, inseguridad y criminalidad, con robos y asaltos frecuentes y especialmente, altos costos operativos, como combustible, repuestos, mantenimiento y seguros.
Argumenta que el aumento puede provocar más informalidad, menos empleo y menos inversión para el desarrollo del mercado.
Considera que las decisiones salariales deben basarse en las condiciones reales del sector, no solo en decisiones políticas.