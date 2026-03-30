Cámara de vigilancia revela ataque contra piloto del Ministerio de Salud (video)

-

El conductor fue interceptado y atacado por un hombre que aparentemente lo esperaba en la ruta.

ARTÍCULO RELACIONADO: Ataque armado deja sin vida al piloto de un transporte del Ministerio de Salud

En redes sociales circula un video que muestra el momento del ataque armado ocurrido la mañana de este domingo 29 de marzo en Jutiapa.

Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, muestran un microbús sobre la ruta hasta que el conductor fue interceptado por un hombre que, aparentemente, ya lo esperaba a un costado de la carretera.

Las primeras hipótesis indican que se trató de un ataque directo por extorsión. (Foto: Archivo/Soy502)

En el video se observa al atacante cruzar la vía y disparar directamente contra el piloto. Tras el ataque, el sospechoso huyó hacia una zona boscosa ubicada al lado derecho.

El microbús avanzó unos metros hasta terminar en una hondonada y quedar empotrado en un cerco de árboles con múltiples impactos de bala en la ventanilla del conductor.

Mira el video

Sobre el crimen

Las autoridades identificaron a la víctima como Luis Ríos, de 34 años, quien se conducía en un vehículo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Autoridades no descartan ataque directo por extorsión. (Foto: Archivo/Soy502)

De forma preliminar, las autoridades consideran que el crimen podría estar vinculado a extorsión, pues la víctima también se dedicaba a la venta de ropa americana. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación.