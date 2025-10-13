Cámaras de comercio binacional piden recaptura de reos y reforzar seguridad

-

Representantes de cámaras binacionales afirman que sucesos como la fuga de reos daña la imagen del país a nivel internacional.

OTRAS NOTAS: Ministro de Gobernación urge al Congreso aprobar leyes contra las pandillas

La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) manifestó su "profunda preocupación" ante la reciente fuga de 20 reos de alta peligrosidad del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, lo cual consideran es un hecho que "amenaza la certeza jurídica, la seguridad ciudadana y el clima de inversión en Guatemala".

Mediante un comunicado, Ascabi, entidad que agrupa a diversas cámaras de comercio binacionales que buscan la atracción de inversión nacional e internacional, expresó su enérgico rechazo a este suceso.

La entidad señaló que este tipo de hechos vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo la confianza de los "socios, inversionistas y aliados estratégicos" que ven en el país un destino viable para sus proyectos.

Hasta el momento solo uno de los 20 reos evadidos ha sido recapturado por las fuerzas de seguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

La asociación exigió al Gobierno "la inmediata recaptura de los fugitivos, utilizando todos los recursos disponibles del Estado" y la "identificación y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales" de este hecho.

Asimismo, pidió la "implementación urgente de medidas estructurales que fortalezcan el sistema penitenciario y garanticen la seguridad nacional", así como la "transparencia en las investigaciones y comunicación constante con la ciudadanía y el sector productivo".

Ascabi subrayó que la inversión requiere estabilidad, legalidad y confianza, por lo que alertó que hechos como este pueden deteriorar la imagen internacional del país y frenar el progreso alcanzado en los últimos años.

"Reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan el bienestar de todos los guatemaltecos", indica el texto.

Aascabi recordó que es una entidad privada y no lucrativa creada con el propósito de estrechar y fomentar las relaciones comerciales y la inversión extranjera entre Guatemala y los países cuyas cámaras están representadas en la organización.

Entre los países que integran las cámaras de la asociación están Estados Unidos, China, Japón, México, España, Francia, Isarel, Italia y Taiwán.