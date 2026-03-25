¡Video! Cámaras captan triple colisión provocada por imprudencia vial

Algunos de los tripulantes cayeron sobre la cinta asfáltica.
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Un múltiple accidente de tránsito ocasionado por un conductor imprudente, quedó grabado por cámaras de seguridad en Tiquisate, Escuintla.
En las imágenes se observa el momento en que un motorista y su acompañante, menor de edad, intentan cruzar la calle, pero sin esperar a que se despejara el área.
Por lo tanto, otro vehículo de dos ruedas que se acercaba no logró frenar a tiempo y colisionó a un costado del primer vehículo.
Esto provocó que el menor cayera y quedara cerca de ser atropellado por otro vehículo del mismo tipo que, también se vio afectado luego de que fuera impactado tras el primer percance.
Mira aquí el video:
La Policía Municipal de Tiquisate mencionó que "un pequeño percance puede convertirse en algo más" y también le solicita a los conductores que manejen con precaución y que respeten las señales de tránsito.