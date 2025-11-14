Cámaras empresariales celebran el Acuerdo Marco entre Guatemala y Estados Unidos

-

Cámaras empresariales coinciden que el acuerdo atraerá nuevas inversiones y reforzará la estabilidad comercial.

Dos cámaras empresariales expresaron su respaldo al Acuerdo Marco de Comercio Recíproco anunciado recientemente entre Guatemala y Estados Unidos. Las entidades destacan que este paso representa un avance decisivo para la competitividad nacional y la recuperación del acceso preferencial al mercado estadounidense.

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) afirmó que el entendimiento comercial permitirá fortalecer a los sectores exportadores al restablecer condiciones favorables para la mayoría de los productos guatemaltecos que ingresan al mayor socio económico del país.

La organización señaló que este logro brindará mayor certidumbre a las actividades productivas que dependen del comercio exterior.

CAMAGRO celebra el Acuerdo Marco con EE. UU., que permitirá recuperar el acceso preferencial para la mayoría de las exportaciones guatemaltecas.



Seguiremos trabajando por más acceso a mercados y competitividad. pic.twitter.com/rBSIaq43Fp — Cámara del Agro (@CamagroGuate) November 13, 2025

En su postura oficial, Camagro enfatizó que "celebra el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco anunciado entre Guatemala y Estados Unidos".

Subrayó que "este avance permitirá recuperar el acceso preferencial al mercado estadounidense para la mayoría de las exportaciones guatemaltecas, fortaleciendo la competitividad del país y brindando certidumbre a los sectores exportadores".

También destacó el rol conjunto entre gobierno y sector privado, reconoció que continuarán "trabajando para mejorar el acceso a mercados, impulsar la facilitación del comercio y promover condiciones que atraigan inversión y generen empleo formal en el país".

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) resaltó que el proceso de negociación liderado por el Gobierno de Guatemala representa un esfuerzo articulado con las organizaciones empresariales.

La entidad advirtió que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones nacionales, por lo que la recuperación de condiciones preferenciales resulta esencial para sostener la competitividad de la industria local.

En su pronunciamiento, la CIG indicó que "reconoce la labor de negociación del Acuerdo Marco de Comercio Recíproco, liderada por el Gobierno de Guatemala, como un esfuerzo conjunto con el sector privado organizado".

Reconocemos la labor de negociación del Acuerdo Marco de Comercio Recíproco, liderada por el Gobierno de Guatemala, como un esfuerzo conjunto con el sector privado organizado.



Lee el comunicado completo: https://t.co/1Dm0wYd05b pic.twitter.com/zUwRTlLq6h — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) November 14, 2025

Agregó que "la recuperación del acceso a su mercado es fundamental para garantizar la competitividad de Guatemala".

La cámara manifestó que esperan "que los resultados de este proceso sean favorables para la industria nacional y contribuyan al fortalecimiento del comercio y la inversión en el país".

Ambas cámaras coincidieron en que la consolidación del Acuerdo Marco abre una ventana estratégica para impulsar la producción nacional, atraer nuevas inversiones y reforzar la estabilidad comercial con el socio económico más relevante para Guatemala.