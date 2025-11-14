Agexport y AmCham reconocen avances arancelarios de Guatemala con EE.UU.

-

Tras confirmar el Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre EE.UU. y Guatemala, Agexport y AmCham felicitaron al Gobierno de la República.

Luego de trascender que Guatemala logró una negociación de arancel cero para el 70 por ciento de productos de exportación, varios sectores manifestaron su felicitación al Gobierno por lograr dicho acuerdo con Estados Unidos.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) publicó un comunicado en donde manifiesta una felicitación al Gobierno de la República "por el avance histórico en aranceles con EE.UU., que permitirá que más del 70 % de nuestras exportaciones ingresen con arancel cero".

Estados Unidos es el principal socio comercial y aliado estratégico para el crecimiento de las exportaciones, se recordó y los representantes de la Agexport también recalcaron que dicho avance "fortalece la relación bilateral con los compromisos para mejorar importantes áreas para la competitividad del país, atracción de inversiones y promoción de las exportaciones".

AGEXPORT felicita al @GuatemalaGob por el avance histórico en aranceles con EE. UU., que permitirá que más del 70% de nuestras exportaciones ingresen con arancel “0”.



Un paso clave para la competitividad y el desarrollo del país. pic.twitter.com/ca3fvQy54v — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) November 13, 2025

Por su parte, la Cámara de Comercio Guatemalteco - Americana (AmCham Guatemala), hizo lo propio con los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, así como con la Embajada de Guatemala en Washington D.C. "por su papel proactivo y efectivo en la construcción del "Join Statement on Framework for United States - Guatemala Agreement on Reciprocal Trade".

Además, AmCham Guatemala agradeció al gobierno estadounidense por el marco de cooperación comercial "que impulsa la faciitación del comercio, promueve la inversión y fortalece el clima de negocios bilateral.

Pronunciamiento emitido por AmCham Guatemala sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. (Foto: Cortesía/Soy502)

El presidente Bernardo Arévalo junto a la ministra de Economía Gabriela García, dio a conocer que "luego de un proceso de intensas negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo histórico con el Gobierno de los Estados Unidos para reducir y eliminar los aranceles que fueron establecidos a todos los países del mundo en enero", indicó.

Al respecto, Agexport explicó que se espera en una siguiente etapa considerar toda la oferta exportadora de Guatemala, posicionada en dicho mercado.

Por su parte, AmCham - Guatemala destacó que el éxito de dicho marco depende de un seguimiento riguroso y la implementación efectiva de las acciones comprometidas, lo cual afirman, requiere trabajo conjunto con el sector público y privado.