¡En segundos! Momento en que se roban un auto en plena zona 1 (video)

El robo ocurrió mientras el propietario participaba en un cortejo procesional.
Al final de la tarde del jueves 19 de febrero, cámaras de seguridad documentaron el robo de un vehículo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Esto sucedió cuando el propietario dejó estacionado su vehículo sobre la Avenida Juan Chapín, ya que deseaba participar en un cortejo procesional.
Sin embargo, en el video se observa a dos hombres, quienes portando mascarillas quirúrgicas, inician a merodear el vehículo.
De manera coordianda, cada uno se posiciona en los laterales de la avenida, esperando el momento menos transitado para iniciar el robo.
Uno de los sospechocos se acerca y empieza a forzar la puerta del conductor, para posteriormente abordarlo y conducirlo; mientras que el segundo señalado observa que nadie se percate del hecho aguardando al otro lado de la avenida.
Así fue:
El vehículo fue reportado como robado ante las autoridades y posee las placas P-553GFN, marca Kia Rio, modelo 2013.