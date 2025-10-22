¿Qué cambio hicieron los diputados del Congreso a la Ley del IVA?

-

El Congreso buscó que el Programa de Alimentación Escolar tenga más recursos para atender a los niños por medio de una reforma a la Ley del IVA.

Con la aprobación del Decreto 10-2025, el Congreso de la República reformó la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que el Ministerio de Educación (Mineduc) ya no retenga el impuesto de los fondos que se transfieren a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF).

El mencionado decreto no reformó, ni derogó otro aspecto en la Ley del IVA y su objetivo principal es que los estudiantes del sector educativo público tengan más recursos y puedan adquirir más alimentos, explicaron congresistas.

Según el diputado Carlos Fión, la aprobación del decreto en mención, respondía a corregir un error que se cometió cuando se aprobó la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario en 2024, ya que dicha legislación hizo cambios a las leyes del IVA y de Alimentación Escolar.

Los diputados aprobaron la reforma a la Ley del IVA de urgencia nacional. (Foto: Congreso / Soy502)

¿En qué consiste?

El artículo 1 del Decreto 10-2025 deroga el artículo 8 A de la Ley del IVA el cual señala que el pago del impuesto por las compras de alimentos que llevaban a cabo las OPF, debe ser retenido por el Mineduc al transferir los fondos.

La reforma pretende evitar la disminución de los fondos que se trasladan a las OPF y que estas dispongan de más recursos para comprar alimentos.

Por ley, cada niño inscrito en los niveles de preprimaria y primaria recibe Q 6.00 diarios en concepto de alimentación escolar, mientras que los niños de nivel medio obtienen Q 4.00 por día.

Esto significa que las OPF reciben Q5.28 por cada niño de nivel preprimario y primario ya que se descuenta el 12 % (0.72) a los Q 6.00, mientras que, en el caso de los estudiantes del nivel medio que reciben Q 3.52, también se les deduce el 12 % (Q 0.48) del aporte.

Diversifica alimentos

El artículo 2 del Decreto 10-2025 reforma la Ley de Alimentación Escolar y deroga el artículo 16 el cual establece que los proveedores de las OPF debían estar inscritos en algunos de los regímenes establecidos para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.

Los únicos regímenes que se precisan en la referida ley son el primario y el pecuario. Con estos solo se puede comprar alrededor del 70 % de los alimentos establecido en los menús escolares y deja fuera los alimentos procesados como pastas, harinas, aceites, sal, azúcar, entre otros.

El documento señala que ese 30 % de los alimentos que no se pueden adquirir son aquellos que brindan energía y son necesarios para complementar la alimentación de los menores.

El diputado Raúl Cuá Tumín, recalcó que con la reforma se enmendó el error que se cometió en 2024 "el cual era perjudicial para los niños", pero su derogación "es importante para la educación del país", mientras que la congresista Thelma Ramírez, afirmó que con estos cambios, se garantiza "que los niños tengan una mejor calidad en la alimentación escolar".



