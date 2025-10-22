Congreso rechaza objeciones y observaciones al Decreto 9-2025

-

Votación no alcanzó el apoyo necesario para que la legislación no siguiera su trámite.

El pleno del Congreso conoció un pliego de objeciones y observaciones en contra del Decreto 9-2025 que contiene las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y luego de una breve discusión resolvió rechazarlas, por lo tanto, la ley seguirá su trámite normal.

La ponente de las objeciones y observaciones fue la diputada Karina Paz, quien señaló que dicho decreto es "nefasto para el agua, los bosques y la naturaleza de Guatemala" y aseguró que fue aprobado "por intereses políticos".

"Posiblemente muchos de los diputados aquí presentes fueron sorprendidos. Esta iniciativa de ley fue presentada en la legislatura pasada y nunca se discutió en la Comisión de Ambiente, por lo que dudo que la mayoría de diputados conociera este texto", afirmó la legisladora.

La diputada Karina Paz fue quien colocó las objeciones en contra de las reformas a la Ley de Medio Ambiente. (Foto: Archivo / Soy502)

Paz recalcó que las objeciones presentadas son para que la sociedad se dé cuenta "cómo el Congreso de la República puede condenar a muerte los recursos naturales del país".

"Aprovecho para instar al señor presidente de la República de Guatemala para que cuando lo tenga en su mano —el decreto—, pueda ejercer su derecho constitucional y vetar esta nefasta ley", afirmó la parlamentaria.

Posteriormente las objeciones y observaciones fueron sometidas a votación y obtuvieron 60 votos a favor insuficientes para que fueran aprobadas por el pleno por lo cual el Decreto 9-2025 seguirá su trámite normal y deberá ser enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción y promulgación.

Las Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y exonera del estudio de impacto ambiental a iglesias evangélicas, colegios y comercios del sector informal, entre otros.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) también fijó su postura en contra de la norma, por considerar que "promueve la impunidad ambiental y otorga privilegios sin fundamento técnico".