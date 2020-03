Camila Cabello publica foto de su primer "desnudo" en internet

La guapa Camila Cabello celebró su cumpleaños número 23 con una tierna fotografía en Instagram. La imagen ha encantado a sus seguidores.

La cantante y compositora cubano-estadounidense, celebra este tres de marzo su nacimiento.

Este 3 de marzo, Camila Cabello, celebra su cumpleaños número 23. (Foto: Instagram)

¿El primer desnudo en internet?

Camila escribió junto a la foto: "Tengo 23 en unas pocas horas, así que estoy publicando mi primer desnudo en Internet".

Mírala y no te dejes llevar por la sugestiva frase.

(Foto: Instagram)

La talentosa mujer comparte en sus redes sociales candentes fotografías y ya se han filtrado algunas de desnudos.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instragram)

Uno de los grandes éxitos de Camila Cabello es "Señorita". Se lanzó en junio de 2019. Fue escrita además de Cabello por Shawn Mendez y Andrew Wotman.

Disfrútalo:

De lo más reciente se encuentra el tema "My oh My".

TE PUEDE INTERESAR:

Covid19: Las condiciones de Guatemala ante el Coronavirus

ADEMÁS: