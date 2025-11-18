Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"El camino de Xico", la película que inspira arte en Guatemala

  • Por Selene Mejía
18 de noviembre de 2025, 11:10
La cinta inspira arte en el país, durante el Festival de las Flores. (Foto: Oficial)

La cinta inspira arte en el país, durante el Festival de las Flores. (Foto: Oficial)

"El camino de Xico", película animada de un perro xoloitzcuincle que resalta el valor de la naturaleza, motivó un concurso de diseño y fue invitado especial en el Festival de las Flores de La Antigua, Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Así será el segundo día del "Festival de las Flores" en Antigua

La cinta mexicana, estrenada en 2020 y escrita por el cineasta Enrique Rentería, cuenta las aventuras de una niña, un perro y su mejor amigo, atravesando un sin fin de retos y aventuras para salvar una montaña de una avariciosa empresa.

cmaino xico
El Camino de Xico.

Durante la celebración del "Festival de las Flores" en La Antigua Guatemala, Xico, el cachorro protagonista, motivó un concurso de diseño para fomentar las leyendas de América Latina.

El personaje fue creado por Cristina Pineda, quien, con el apoyo de la embajada de México en Guatemala, realizó dicha competencia en el país. La convocatoria tuvo una rica y diversa participación donde 25 ilustraciones fueron seleccionadas, de ellas salieron los galardonados.

Los ganadores

1er Lugar: María Karla Tzub Pereira (Luz que llora).

xico pelicula primer lugar
Primer Lugar.

2do. Lugar: María Fernanda Medrano (Pequeño mensajero).

xico festival flores segundo lugar
Segundo Lugar.

3er Lugar: Gerson Alexander Castañeda Romero (King Xólotl).

tercer lugar
Tercer Lugar.

4to Lugar: María de León Klussmann (Los caminos del Cadejo).

xico festival flores cuarto lugar
Cuarto Lugar.

5to Lugar: Francisco García López (El guardián de hierro).

xico festival flores quinto lugar
Quinto Lugar.

Las exposiciones de arte

Xico ha viajado por varios continentes con el objetivo de preservar la tradición oral de distintos rincones del mundo, a través del rescate de leyendas, con exposiciones que promueven el arte entre las nuevas generaciones.

Conoce más de Xico

Es un xoloitzcuintle que tiene poderes, con los que ayuda a su amiga Copi a defender su montaña de la explotación minera, su magia juega un papel central en la protección del medio ambiente y de su comunidad, esto busca que cada país proteja su tradición oral y sus distintas expresiones artísticas.

Los protagonistas de "El camino de Xico" 

camino de xico festival flores personajes

Nana Petra: Lila Downs. 

Copi: Verónica Alva

Xico: Pablo Gama. 

Tochli: Marco Antonio Solis. 

Tlacuache: Álex Lora. 

Don Viejo: Enrique Guzmán, entre otros. 

Saya: Kate del Castillo.

¿Dónde puedes ver "El camino de Xico"?

Puedes disfrutarla en la plataforma de streaming "Netflix". 

 

Recuerda la convocatoria Xico

Datos Curiosos

@cinematario #Cineminuto de #elcaminodexico (2020) dirigida por Eric D. Cabello Díaz @Ánima ¿recuerdan esta peli? #cineanimado #animacionmexicana #cinemexicano ♬ sonido original - Cinematario

@helloanima ¿#Perrito? ¡#Xoloitzcuintle, que su trabajo le costó! #ElCaminoDeXico ❤️ está disponible en @netflixenespanol#animalitos#magia#parati#fyp ♬ sonido original - Ánima

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar