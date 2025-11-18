"El camino de Xico", la película que inspira arte en Guatemala

-

"El camino de Xico", película animada de un perro xoloitzcuincle que resalta el valor de la naturaleza, motivó un concurso de diseño y fue invitado especial en el Festival de las Flores de La Antigua, Guatemala.

La cinta mexicana, estrenada en 2020 y escrita por el cineasta Enrique Rentería, cuenta las aventuras de una niña, un perro y su mejor amigo, atravesando un sin fin de retos y aventuras para salvar una montaña de una avariciosa empresa.

El Camino de Xico.

Durante la celebración del "Festival de las Flores" en La Antigua Guatemala, Xico, el cachorro protagonista, motivó un concurso de diseño para fomentar las leyendas de América Latina.

El personaje fue creado por Cristina Pineda, quien, con el apoyo de la embajada de México en Guatemala, realizó dicha competencia en el país. La convocatoria tuvo una rica y diversa participación donde 25 ilustraciones fueron seleccionadas, de ellas salieron los galardonados.

Los ganadores

1er Lugar: María Karla Tzub Pereira (Luz que llora).

Primer Lugar.

2do. Lugar: María Fernanda Medrano (Pequeño mensajero).

Segundo Lugar.

3er Lugar: Gerson Alexander Castañeda Romero (King Xólotl).

Tercer Lugar.

4to Lugar: María de León Klussmann (Los caminos del Cadejo).

Cuarto Lugar.

5to Lugar: Francisco García López (El guardián de hierro).

Quinto Lugar.

Las exposiciones de arte

Xico ha viajado por varios continentes con el objetivo de preservar la tradición oral de distintos rincones del mundo, a través del rescate de leyendas, con exposiciones que promueven el arte entre las nuevas generaciones.

Conoce más de Xico

Es un xoloitzcuintle que tiene poderes, con los que ayuda a su amiga Copi a defender su montaña de la explotación minera, su magia juega un papel central en la protección del medio ambiente y de su comunidad, esto busca que cada país proteja su tradición oral y sus distintas expresiones artísticas.

Los protagonistas de "El camino de Xico"

Nana Petra: Lila Downs.

Copi: Verónica Alva

Xico: Pablo Gama.

Tochli: Marco Antonio Solis.

Tlacuache: Álex Lora.

Don Viejo: Enrique Guzmán, entre otros.

Saya: Kate del Castillo.

¿Dónde puedes ver "El camino de Xico"?

Puedes disfrutarla en la plataforma de streaming "Netflix".

Recuerda la convocatoria Xico

Datos Curiosos

@cinematario #animacionmexicana #cinemexicano ♬ sonido original - Cinematario #Cineminuto de #elcaminodexico (2020) dirigida por Eric D. Cabello Díaz @Ánima ¿recuerdan esta peli? #cineanimado