Camión cargado de verdura vuelca en ruta a Jutiapa

  • Por Jessica González
12 de diciembre de 2025, 09:14
Toda la mercadería quedó regada en el lugar. (Foto: redes sociales)

Toda la mercadería quedó regada en el lugar. (Foto: redes sociales)

El conductor del camión perdió el control y se estrelló contra una rastra estacionada. 

Un accidente vial se registró la mañana de este viernes 12 de diciembre en la ruta a Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa. 

El conductor de un camión que iba cargado de verdura, perdió el control e impactó contra una rastra que estaba estacionada en la vía, kilómetro 155 el Obraje. 

Debido al fuerte impacto, toda la mercadería quedó regada en la cinta asfáltica. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)
 

Hasta el momento solo se reportan daños materiales.

Autoridades ya están en el lugar para despejar el área. 

