Camión cargado de verdura vuelca en ruta a Jutiapa

El conductor del camión perdió el control y se estrelló contra una rastra estacionada.
Un accidente vial se registró la mañana de este viernes 12 de diciembre en la ruta a Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa.
El conductor de un camión que iba cargado de verdura, perdió el control e impactó contra una rastra que estaba estacionada en la vía, kilómetro 155 el Obraje.
Debido al fuerte impacto, toda la mercadería quedó regada en la cinta asfáltica.
Hasta el momento solo se reportan daños materiales.
Autoridades ya están en el lugar para despejar el área.