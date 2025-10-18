Camión cisterna y automóvil colisionan en autopista Palín-Escuintla (video)

Un carril quedó bloqueado debido al accidente de tránsito.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe cae sobre conductores en ruta hacia San Miguel Petapa
Un percance vial se registró este viernes en el kilómetro 53 de la ruta al Pacífico CA-9 sur, sobre la autopista Palín-Escuintla.
En la colisión estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado y un una camioneta.
Debido a este accidente, quedó bloqueado parcialmente un carril con dirección hacia el sur del país.
En las imágenes se observa la camioneta de color azul con daños en la parte delantera y trasera, sobre el arriate.
Metros más adelante quedó volcado el camión cisterna a orilla de la carretera. De momento, se desconoce el motivo que pudo ocasionar este percance.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se mantiene atendiendo el hecho de tránsito y solicitan conducir con precaución por el sector.