Derrumbe cae sobre conductores en ruta hacia San Miguel Petapa

Conductores se vieron afectados tras ser golpeados por el deslizamiento de tierra.

Un derrumbe de grandes proporciones se registró tras la lluvias, en el kilómetro 14 de la ruta hacia San Miguel Petapa, la tarde de este viernes 17 de octubre.

Este deslizamiento se originó en la ruta que comunica del paso a desnivel de Villa Hermosa hacia el bulevar El Frutal, según indicó Alison Campos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que atendieron al conductor de un vehículo de dos ruedas y a los tripulantes de un automóvil que transitaban en el lugar cuando cayó el derrumbe.

Conductores y tripulantes fueron atendidos en el lugar tras verse afectados. (Foto: Asonbomd)

Estas personas sufrieron heridas leves y crisis nerviosa, por lo que fueron atendidas en el lugar, sin necesidad de ser trasladadas a un centro asistencial.

Campos, agregó que ya se ha coordinado con maquinaria municipal para realizar las labores de limpieza en el área afectada y que esto afectará la activación de carriles reversibles hacia El Frutal.

Autoridades han coordinado para realizar limpieza en el área. (Foto: PMT de San Miguel Petapa)

Otros percances viales

Un accidente de tránsito frente al área comercial de El Frutal y otra colisión de un vehículo de dos ruedas antes de dicha área comercial, en dirección sur, se han derivado.

Ante estos incidentes, los Bomberos Municipales Departamentales atienden a los afectados, afirmó la PMT de San Miguel Petapa.

Rutas alternas

Campos recomendó como rutas alternas, transitar desde Villa Hermosa hacia el puente nuevo para conectarse hacia la Calle Real o bien, la colonia El Paraíso hacia el área sur del bulevar El Frutal.