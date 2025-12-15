Las imágenes posteriores al incendio en el Centro Histórico de Retalhuleu

-

El edificio donde se encuentran las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas quedó destruido en gran parte.

EN CONTEXTO: Incendio consume instalaciones de la Contraloría General de Cuentas de Retalhuleu

El caos se desató en el Centro Histórico de Retalhuleu cuando un incendio arrasó con el edificio de más de 110 años de antigüedad y que alberga las oficinas de la delegación departamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Correos y Telégrafos de Guatemala.

El desastre ocurrió en la 6a. avenida entre 5a. y 6a. calle de la zona 1, a un costado de otros edificios emblemáticos e históricos como el Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos León y el Palacio de Gobierno.

(Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

¡Se está quemando todo; está saliendo fuego! Gritaron los vendedores que se encontraban en los alrededores del parque central al ver que las llamas salían del techo del edificio y en cuestión de minutos se extendió hasta consumir gran parte del mismo.

Los Bomberos Voluntarios, Municipales Departamentales y la Cruz Roja Guatemalteca trabajaron por más tres horas para controlar el siniestro que arrasó con todo a su paso.

"Desafortunadamente por el tipo de estructura el fuego tuvo la tendencia a expandirse rápidamente", indicó Marvin Morales, de la Cruz Roja Guatemalteca.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Asustados

"Estábamos dentro de las oficinas prestando nuestros servicios con normalidad cuando las compañeras comenzaron a ver humo; luego iniciaron las llamas y tuvimos que evacuar, nos asustamos mucho porque todo se quemó", relató Ofelia Yoc, delegada de la Contraloría General de Cuentas en Retalhuleu.

Agregó: "Aparentemente, el fuego se originó en la oficina de Correos, donde no había personal en ese momento, y posteriormente se extendió hacia nuestras oficinas, afortunadamente no había personal en Correos y como el techo en nuestra área es alto, nos permitió salir rápidamente".

"Nuestros servicios están al día, gracias a Dios este siniestro no afecta nuestras labores, porque todo es digital; nos quedaremos sin oficinas por un momento, mientras encontramos dónde ubicarnos", señaló.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

"Me desmayé"

La comerciante Cleotilde Pérez relató: "Aún no había destapado mi mercadería; estaba desayunando con otra vendedora de pirotecnia cuando nos gritaron que había incendio; como pude saqué mi mercadería y me desmayé, porque pensé que iba a perder lo que invertí".

El constructor Aroldo Fernández dijo: "El problema es que son más de 100 años de construcción; el cableado está deteriorado y los cortocircuitos son delicados; es lamentable porque se dañaron edificios de mucha historia y representan al departamento".

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Oficinas consumidas

El incendio de grandes proporciones consumió el Correo y el 90% de la parte de Contraloría. Sin embargo, se logró salvar la información más valiosa de la CGC y se evitó que se quemara el museo.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que se usaron más de 30 mil galones de agua con ayuda de más de 50 elementos de distintas compañías, para apagar por completo las llamas del inmueble.

En las imágenes se logra observar cómo quedó el edificio luego de haber sufrido el pavoroso incendio, el cual aún se desconoce cómo se suscitó.

Ataque transicional realizó u confinamiento del fuego para poder evitar su propagación al Museo de Retalhuleu.



Se usaron más de 30 mil galones, y luego de 3 horas se declaró controlado el fuego.



*Con información de Ángel Revolorio/Colaborador.