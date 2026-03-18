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Camión con desperfectos mecánicos obstaculiza el paso en Calzada José Milla

  • Por Reychel Méndez
18 de marzo de 2026, 09:47
El tránsito podría complicarse en dirección al norte. (Foto: Captura de video)

El tránsito podría complicarse en dirección al norte. (Foto: Captura de video)

El camión obstaculiza dos carriles, por lo que el tránsito podría verse afectado.

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Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo se reporta que un camión de volteo presenta problemas mecánicos, bloqueando el paso de dos carriles en la Calzada José Milla.

Hasta el momento se desconocen las causas de los desperfectos pero agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran en el lugar regulando el paso vehícular en uno de los carriles que se mantiene libre. 

Este percance podría afectar a los conductores que buscan transitar hacia el norte de esta ruta, por lo que se recomienda salir con tiempo de anticipación y seguir las instrucciones de los agentes.

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