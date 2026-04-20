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¡Camión en llamas! Paso cerrado temporalmente por incendio vehicular

  • Por Reychel Méndez
20 de abril de 2026, 12:32
Autoridades de tránsito cerraron el paso en espera de los socorristas. (Foto: Captura de video)

Autoridades de tránsito cerraron el paso en espera de los socorristas. (Foto: Captura de video)

Un camión de carga prendió en llamas y alertó a los conductores del área.

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Durante el mediodía de este lunes 20 de abril se registró un incendio vehicular en San Miguel Petapa a la altura de Villa Hermosa 2, hacia Puente Nuevo. 

Debido a la peligrosidad del hecho, las autoridades de tránsito cerraron el paso vehicular para evitar otros percances.

Mientras coordinaron y quedaron a la espera de los bomberos para poder sofocar las llamas. 

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron originar el siniestro.

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