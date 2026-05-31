Ataque armado en zona 18 pudo originarse por disputa relacionada con préstamos

-

Autoridades tampoco descartan que el hecho también pueda estar vinculado con pandillas.

OTRAS NOTAS: PNC respalda a los agentes que usen fuerza letal en cumplimiento del deber

David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque armado ocurrido en la colonia Kennedy, zona 18, que dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas, podría estar relacionado con un tema de préstamos.

Las declaraciones fueron brindadas luego del operativo en el que agentes policiales repelieron el ataque de presuntos sicarios, logrando herir y capturar a uno de los supuestos responsables.

Según explicó Boteo, la principal línea de investigación surge de la información recabada inicialmente entre personas vinculadas al hecho, aunque enfatizó que las pesquisas continúan para determinar con precisión las causas del ataque.

"Aparentemente lo que manifiestan las personas acá es por un tema vinculado a préstamos, es la investigación preliminar que se tiene", indicó el jefe policial.

Añadió que la PNC, a través de la Dirección Especializada de Investigación Criminal (DEIC), profundizará las averiguaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

De forma preliminar se cree que el ataque armado también puede estar vinculado con pandillas que operan en el sector. (Foto: Jorge Sente / Soy502)

"Vamos a recopilar más información con la Dirección Especializada de Investigación Criminal para poder hacer un estudio local de lo que sucedió", afirmó Boteo.

El director de la PNC también reveló que algunos de los afectados portaban equipo de protección y armamento al momento del incidente, un aspecto que forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades.

"Incluso las personas que son víctimas, algunas de ellas portaban chaleco antibalas y armas de fuego", señaló el director.

Explicó que la escena del fue procesada por investigadores y fiscales para recabar evidencia que permita establecer tanto el perfil de las víctimas como de los responsables del ataque.

LEA MÁS: PNC captura a presunto sicario vinculado a ataque armado en zona 18

"Se procesó la escena del crimen por parte de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y se estarán recabando todos los indicios para establecer tanto el perfil de las víctimas como el victimario", expresó.

Aunque la hipótesis inicial apunta a un conflicto relacionado con préstamos, el director policial subrayó que no se descarta la posible participación de estructuras pandilleras debido a las características del sector donde ocurrió el hecho.

"No podemos descartarlo derivado de que esta es una zona en la cual operan varias clicas de la pandilla Barrio 18. Vamos a establecer eso posteriormente", manifestó.

El ataque armado ocurrió en la zona 18 de la capital y dejó dos muertos y cuatro heridos y durante la respuesta policial, los agentes repelieron la agresión y capturaron a un presunto sicario que resultó herido.