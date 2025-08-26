Llevaba algo oculto: el camión que pretendía entrar al país con el contenedor "vacío"

El piloto buscaba evadir impuestos y llevaba la mercadería escondida.
Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró detectar el ingreso de un camión que pretendía evadir impuestos.
Al llegar a la aduana, el piloto reportó el contenedor "vacío", sin embargo, al ser inspeccionado, se localizaron varias llantas con aros, todas sin la documentación de respaldo y procedencia.
Toda la mercancía fue decomisada y según autoridades el valor en Aduana asciende a Q190, 253.06.