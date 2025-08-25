Versión Impresa
Un camión sin frenos impacta en pared de empresa en la subida de Villalobos

  • Por Geber Osorio
25 de agosto de 2025, 16:06
Un camión sin frenos chocó contra pared de una empresa, en la subida de Villalobos. (Foto: captura de video/PMT Villa Nueva)

Las autoridades de tránsito informaron que no hubo personas lesionadas por este accidente. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó de un accidente de tránsito ocasionado por un trasporte de carga pesada.

El hecho ocurrió en la subida de Villalobos, en donde un camión se quedó sin frenos, lo cual provocó que chocara contra la pared de una empresa ubicada en el lugar.

En las imágenes se logra observar que el camión se encuentra en la orilla de la carretera con la parte de atrás empotrada en la pared.

Al lugar se presentó la PMT de Villa Nueva y tras el accidente de tránsito solamente hubo daños materiales.

