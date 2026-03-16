Imprudencia vial pone en peligro a pasajeros de autobús (video)

Un bus quedó atravesado en medio de la carretera y un tráiler tuvo que frenar para evitar un accidente.
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El video grabado por un conductor muestra la imprudencia al volante del piloto de un bus colectivo, en medio de la carretera, debido a las maniobras peligrosas utilizadas para rebasar y acortar el tiempo de viaje.
El suceso se registró en la ruta CA-2 jurisdicción de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, donde un transporte colectivo quedó atravesado en medio de la vía, puesto que el tramo se encontraba congestionado, por lo que no pudo rebasar con éxito, obstruyendo el paso.
En las imágenes se observa cómo un tráiler frena apresuradamente para no colisionar contra el bus de pasajeros. También se puede escuchar que el conductor del transporte pesado bocina para evitar el percance vial.