Camión vuelca y obstruye el paso en ruta a Sacatepéquez (video)

El conductor perdió el control y terminó volcando el camión en plena vía.
OTRAS NOTICIAS: Identifican tercer cuerpo de los hallados en Los Ocotes, zona 25
Un accidente se registró esta mañana de lunes 29 de diciembre en el kilómetro 63.7 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de Pastores, Sacatepéquez.
Por razones desconocidas, el conductor de un camión perdió el control y terminó volcando en la vía.
El vehículo pesado transportaba carga, la cual quedó tirada sobre el asfalto.
Las autoridades ya están en el lugar para regular el paso por el sector.