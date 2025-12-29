Identifican tercer cuerpo de los hallados en Los Ocotes, zona 25

-

Según las autoridades, el hallazgo de estos cuerpos estaría relacionado a conflictos internos de grupos criminales.

EN CONTEXTO: Hombre desaparecido es hallado sin vida dentro de una finca privada

Este lunes 29 de noviembre fue identificado el tercer cuerpo de los 12 ingresados entre el jueves 18 y el domingo 22 de diciembre, hallados en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

El cadáver corresponde a Álvaro Ricardo Coronado, de 26 años, quien ingresó el jueves 18 de diciembre a la sede de Tanatología Forense Metropolitana en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con el dictamen médico legal, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

El hallazgo

Durante la noche del sábado 20 de diciembre, los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona fallecida envuelta en sábanas a la orilla de la carretera del Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Los socorristas identificaron hallazgos que indicaban la existencia de otros cuerpos, por lo que descendieron al barranco de la orilla de la carretera.

La localización de estos cuerpos, coincide con las circunstancias en las que fueron localizados al menos 7 cuerpos en ruta al Atlántico el pasado 24 de octubre. En ese momento indicaron que se trataba de un ajuste entre pandillas.

En total fueron doce cuerpos localizados.

La Fiscalía descartó que se trate de personas que recientemente fueron reportadas como desaparecidas, ya que los cuerpos están en estado esquelético o de putrefacción, lo que evidencia que llevan varios días en el lugar.