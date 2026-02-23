Frente frío provocará lluvias, fuertes vientos y descenso de temperatura

-

Las autoridades mantienen un monitoreo del frente frío que se desplaza al territorio nacional.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes 23 de febrero se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, debido al paso de un frente frío.

Según la sinopsis oficial, el sistema frontal favorecerá abundante nubosidad del norte hacia el centro del territorio nacional durante el amanecer y las primeras horas de la mañana, acompañado de lluvias y lloviznas intermitentes, así como posible actividad eléctrica en algunas áreas.

El Insivumeh detalló que las precipitaciones podrían presentarse principalmente en regiones del norte al centro del país, mientras que el viento del norte mantendrá velocidades entre los 40 y 50 kilómetros por hora en sectores de Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad, sensación térmica más baja y eventuales complicaciones para la movilidad en áreas expuestas a ráfagas fuertes.

Para la tarde se prevé nubosidad dispersa en la región de Bocacosta, sin descartar la posibilidad de lloviznas acompañadas de actividad eléctrica.

En contraste, en las regiones del sur del país se anticipa un ambiente con pocas nubes y condiciones más estables.

Durante la noche y la madrugada, las bajas temperaturas serán más sensibles en los sectores más elevados de Occidente y del Altiplano Central, donde el ingreso de aire frío asociado al frente podría intensificar la sensación de frío.

Las autoridades meteorológicas recomiendan especial atención en comunidades de áreas altas ante el descenso térmico previsto.

El Insivumeh llamó a la población a tomar precauciones ante las lluvias pronosticadas y la velocidad del viento, así como a abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada, particularmente en zonas montañosas.

El monitoreo del frente frío continúa, mientras las autoridades mantienen seguimiento a su evolución y posibles efectos adicionales sobre el territorio nacional en las próximas horas.