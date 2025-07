Conductor de tráiler graba el auto en llamas de Diogo Jota (Video)

-

Diogo Jota y su hermano perdieron la vida tras la salida de vía del automóvil, que terminó incendiado.

Un video captado por un conductor de transporte pesado muestra el estado del vehículo donde se desplazaba el futbolista Diogo Jota poco después de un accidente ocurrido en una autopista de Zamora, España.

La grabación fue registrada a las 00:38 por un conductor que transitaba por la misma ruta. En las imágenes se observa el vehículo completamente cubierto por el fuego tras el impacto.

Un camionero registró el auto de Diogo Jota incendiado

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el kilómetro 65 de la A-52, en dirección a Benavente, dentro del área de Sanabria. En el vehículo viajaban Diogo Jota, jugador del club inglés Liverpool, y su hermano André Jota, quien formaba parte del equipo Penafiel.

Ambos perdieron la vida tras la salida de vía del automóvil, que terminó incendiado.

Tras confirmarse el fallecimiento, el club Liverpool publicó un comunicado en sus canales oficiales informando sobre la pérdida del jugador.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Otros equipos, deportistas y seguidores también reaccionaron a través de distintos medios, expresando mensajes dirigidos a los familiares y al entorno de ambos futbolistas.