Captan a camioneta que colisiona con vehículos estacionados y huye del lugar (video)

Internautas mostraron indignación ante lo sucedido, señalando falta de responsabilidad del conductor.
Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en el barrio Chipilapa, en Jalapa.
Una camioneta colisionó en la parte trasera de un vehículo estacionado, provocando que este impactara con otro automóvil que se encontraba adelante.
En las imágenes se observa cuando la camioneta choca con el otro automotor, a pesar de que la calle estaba iluminada y con espacio suficiente para transitar.
Sin embargo, tras ocasionarle daños a los otros dos vehículos, huye del lugar con rumbo desconocido ante la mirada de vecinos del sector que salieron tras el sonido del impacto.