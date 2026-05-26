Empresarios alertan por estafas y comercio ilegal durante el Mundial

Los empresarios promueven compras seguras, prevención de fraudes, contrabando, productos falsificados y alertan sobre páginas falsas que buscan robar datos personales durante el Mundial 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento
Con la llegada de la temporada mundialista, la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), a través de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó la campaña "Aquí se juega limpio", una iniciativa que busca alertar a los consumidores sobre los riesgos de comprar productos ilegales o caer en fraudes relacionados con el fútbol.
La campaña se centra en prácticas que suelen aumentar durante eventos deportivos de gran audiencia, como la venta de productos falsificados, contrabando y estafas digitales con entradas, promociones y artículos deportivos.
Además del impacto económico, CODECOF advirtió que el comercio ilegal también puede estar vinculado a redes criminales y afectar la seguridad de las personas.
A esto se suma el incremento de páginas falsas y tiendas en línea que aprovechan el entusiasmo por el Mundial para engañar a compradores y obtener datos personales.
El presidente de la CIG, Enrique Font, señaló que muchas ofertas atractivas pueden esconder riesgos para los consumidores y afectar a los comercios que operan de forma legal.
"La emoción del fútbol no debe convertirse en una oportunidad para el comercio ilegal. Esta campaña busca recordar a los consumidores que detrás de ofertas sospechosas pueden existir riesgos para los consumidores, afectaciones a la economía formal y el fortalecimiento de redes vinculadas al crimen organizado y otras actividades ilícitas que impactan la seguridad del país", expresó.
Entre las recomendaciones están:
- Verificar el origen de los productos
- Comprar en lugares confiables
- Desconfiar de precios demasiado bajos
Esta campaña también incluirá mensajes y materiales informativos dirigidos a la población guatemalteca para promover el consumo responsable, compras más seguras durante el Mundial y reforzar la importancia de apoyar el comercio legal.