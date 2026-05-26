Empresarios alertan por estafas y comercio ilegal durante el Mundial

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Los empresarios promueven compras seguras, prevención de fraudes, contrabando, productos falsificados y alertan sobre páginas falsas que buscan robar datos personales durante el Mundial 2026.

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Con la llegada de la temporada mundialista, la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), a través de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó la campaña "Aquí se juega limpio", una iniciativa que busca alertar a los consumidores sobre los riesgos de comprar productos ilegales o caer en fraudes relacionados con el fútbol.

La campaña recomienda comprar únicamente en comercios confiables y autorizados. (Foto: CIG)

La campaña se centra en prácticas que suelen aumentar durante eventos deportivos de gran audiencia, como la venta de productos falsificados, contrabando y estafas digitales con entradas, promociones y artículos deportivos.

Además del impacto económico, CODECOF advirtió que el comercio ilegal también puede estar vinculado a redes criminales y afectar la seguridad de las personas.

La campaña relaciona la pasión por el fútbol con decisiones de compra responsables. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

A esto se suma el incremento de páginas falsas y tiendas en línea que aprovechan el entusiasmo por el Mundial para engañar a compradores y obtener datos personales.

El presidente de la CIG, Enrique Font, señaló que muchas ofertas atractivas pueden esconder riesgos para los consumidores y afectar a los comercios que operan de forma legal.

CODECOF lanzó la campaña “Aquí se juega limpio” para promover compras seguras durante el Mundial. (Foto: CIG)

"La emoción del fútbol no debe convertirse en una oportunidad para el comercio ilegal. Esta campaña busca recordar a los consumidores que detrás de ofertas sospechosas pueden existir riesgos para los consumidores, afectaciones a la economía formal y el fortalecimiento de redes vinculadas al crimen organizado y otras actividades ilícitas que impactan la seguridad del país", expresó.

Entre las recomendaciones están:

Verificar el origen de los productos

Comprar en lugares confiables

Desconfiar de precios demasiado bajos

El comercio ilegal puede fortalecer redes vinculadas al crimen organizado. (Foto: CIG)

Esta campaña también incluirá mensajes y materiales informativos dirigidos a la población guatemalteca para promover el consumo responsable, compras más seguras durante el Mundial y reforzar la importancia de apoyar el comercio legal.