El Campeonato de Automovilismo BRT 2026 corona a sus ganadores

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La catedral del automovilismo centroamericano, el Autódromo Internacional El Jabalí, en El Salvador, vivió este domingo una fiesta del mundo motor, ya que se corrió la segunda fecha del Campeonato Nacional Botoneta Racing Team 2026, con pilotos de varios países del Istmo.

El campeonato BRT, es el único serial cien por ciento guatemalteco que ha logrado su internacionalización total. Desde hace algunas temporadas, por cuestiones de logística, con pilotos y autos que llegan de los países cercanos, El Salvador, se ha convertido en la sede del certamen.

Este domingo, más e 20 autos y 40 pilotos, se dieron cita para la segunda carrera de la temporada, en la cual, la dupla integrada por Erick y Alejandro Ramazzini, se llevaron la victoria en la división GTR OPEN, al mando de su exótico auto, conocido como Radical.

En la categoría, BP CUP, el joven piloto salvadoreño, Eduardo Canizales, se llevó la victoria, siendo escoltado por Adolfo Castillo, y Andrés Guerrero, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

Juanes y Marco Morales, realizaron una carrera perfecta, al imponerse en los dos hits de competencia en la categoría GTR ULTRA. (Foto: BRT)

La dupla de padre e hijo: Juanes y Marco Morales, ratificaron su buen momento, al imponerse en una de las categorías más rápidas del serial, la GTR ULTRA. Ellos fueron seguidos por el tetracampeón de la división, Raymond Zaid, y la también dupla de padre e hijo, integrada por Erick Samayoa Jr. y Erick Samayoa Sr.

En GTR PRO, Luis Gaytán y Brian Palma se llevaron los laureles de la victoria; mientras que en GTR, Luis Gaytán y Renato Gordillo, ocuparon el primer puesto.

Las clasificaciones las cerraron, el corredor salvadoreño, Mario Argumedo, quien se impuso en GTO, y la también pareja cuscatleca, integrada por Carlos Sandoval y Mauricio Cermeño.

La tercera fecha del Campeonato 2026, y gran final del certamen de verano, está programada para realizarse el próximo 20 de junio, nuevamente en el Autódromo Internacional El Jabalí.