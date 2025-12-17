¡Campeones! PSG vence al Flamengo y conquista la Intercontinental

El Paris Saint-Germain cerró un año histórico al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA por primera vez en su historia, tras imponerse al Flamengo de Brasil en la tanda de penales, luego de un empate 1-1 en los 120 minutos disputados en la gran final.
El conjunto parisino, actual campeón de la Champions League, sumó su sexto título de la temporada, consolidando así uno de los ciclos más exitosos en la historia del club bajo la dirección de Luis Enrique. Enfrente estuvo un Flamengo competitivo, vigente campeón de la Copa Libertadores, que llevó el partido hasta las últimas instancias.
El PSG se adelantó temprano en el marcador. Al minuto 38, Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador con una definición precisa que puso en ventaja al campeón europeo. Sin embargo, el equipo brasileño reaccionó y encontró el empate en la segunda parte, cuando Jorginho, desde el punto penal, igualó las acciones en el 62.
A pesar del dominio y el constante asedio del Paris Saint-Germain, el encuentro no pudo definirse en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. Con el 1-1 intacto tras 120 minutos, el título tuvo que decidirse desde los once pasos.
En la tanda de penales emergió la figura del guardameta Safonov, quien se convirtió en el héroe del partido al detener cuatro lanzamientos, guiando al PSG a una victoria por 2-1 en los penales y asegurando el trofeo intercontinental.
De esta manera, el Paris Saint-Germain sucede al Real Madrid, campeón en 2024, y confirma su dominio internacional al cerrar el 2025 con una corona más en su palmarés.