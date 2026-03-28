Campo Marte inaugura canchas de tenis

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El Ministerio de Cultura y Deportes informó sobre la inauguración de dos canchas de tenis en el Campo Marte. Así puedes reservarlas.

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A partir del 26 de marzo quedaron habilitadas dos canchas de tenis en el Campo Marte.

Estas son las primeras canchas gratuitas en la ciudad de Guatemala.

"El tenis es una disciplina integral que aporta múltiples beneficios a la salud. Entre ellos, mejora la capacidad aeróbica, contribuye a reducir la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial, favorece la función metabólica y fortalece el sistema óseo. Además, ayuda a disminuir la grasa corporal, mejora el tono muscular, e incrementa la fuerza, la flexibilidad y los tiempos de reacción", dijo el Ministerio de Cultura y Deportes.

Para poder usar las canchas, las personas deben reservar su espacio

Ya sea en la administración del parque, ubicada en la 15 avenida y 32 calle final, zona 5 de la ciudad de Guatemala, o realizar la solicitud en la ventanilla ágil (https://va.mcd.gob.gt/ingreso.aspx), para apartar el día y la hora.

El tiempo de uso permitido por persona es de una hora.

Las canchas están funcionando desde el 26 de marzo. (Foto: MCD)

Las canchas están disponibles para su uso de 5:00 a 22:00 horas.

Además, el Campo Marte también ofrece en préstamo raquetas y pelota, pero en horario de oficina. Aunque las personas también pueden llevar su propio equipo.

El MCD recomienda vestir ropa adecuada para practicar el deporte.