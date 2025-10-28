Drama en San Marcos: Osorio descalificado; Canastuj celebra el triunfo chapín

El tecpaneco José Canastuj, del ECA Electricidad fue declarado ganador de la quinta etapa de la 64 Vuelta a Guatemala, en lugar del colombiano Alejandro Osorio, quien fue penalizado por apoyarse en un vehículo.
Los jueces determinaron sancionar a Osorio porque fue ayudado a integrarse a la fuga en el inicio de las exigentes rampas en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, donde estuvo situada la línea de meta, tras 109 kilómetros, con punto de partida en Retalhuleu.
"Gané bien la etapa, me siento bien y así me la quiten voy a intentar ganar otra. Feliz por lo hecho. Al final llegué primero a la meta, me quedo con eso", expresó sorprendido el pedalista del Orgullo Paisa.
De esta cuenta, nuestro país acaba con una racha de 15 etapas sin que un ciclista guatemalteco subiera a lo más alto del podio. El último había sido Alder Torres, en 2023.
Por su lado, Canastuj comentó: "Agradecido con Dios por el triunfo. Lo di todo y el resultado es muy positivo para mí. Que lo disfrute Guatemala, es para ustedes".
En la clasificación general, el colombiano Cristian Muñoz, del NU Colombia, conservó el suéter amarillo. El guatemalteco más cerca de él es Édgar Torres, ubicado cuarto, a 3 minutos y 8 segundos.
La sexta etapa se disputa este miércoles con salida en Catarina San Marcos hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Serán 90.5 kilómetros de recorrido.