Cancelación del Carnaval de Mazatenango golpea la economía local

Las autoridades locales priorizan la seguridad de la población ante la situación que se vive en el país a raíz del Estado de Sitio.

El Carnaval Mazateco fue suspendido por las autoridades municipales, lo que afecta a comerciantes, artesanos y aspirantes a reinas que habían invertido recursos en preparación de productos y vestuarios para la festividad, gastos que ahora no tendrán retorno.

Jorge Andrade, concejal de la municipalidad, indicó que la decisión se tomó durante una reunión del Concejo Municipal debido al Estado de Sitio declarado por el Gobierno, por lo que no contarían con apoyo de la Policía Nacional Civil ni del Ejército, entidades de suma importancia para gestar los tres anillos de seguridad que se instalan durante el evento.

Asimismo, indicó que, debido a la situación actual, la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) no brindaría permisos a escuelas para que los estudiantes participen en las actividades de feria, afectando el desarrollo de desfiles que realzan el festival.

Los participantes en los desfiles no podrán lucir sus trajes debido a cancelación del evento, uno de los más concurridos en la región. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Golpe a bolsillos

Gladis Rosales, presidenta de la Cámara de Comercio de Suchitepéquez, señaló que la suspensión elimina una importante inyección económica para hoteles, restaurantes, vendedores de artesanías, comercio informal y emprendedores. Aunque no especificó cifras, indicó que el carnaval genera varios millones cada año.

Rosales destacó que muchos comerciantes invierten en productos como cascarones, picapica y serpentinas, recurriendo incluso a préstamos, y ahora corren riesgo de perder la inversión.

También se pierden empleos temporales que se generan durante la celebración y se afecta la visibilidad de Mazatenango como destino turístico, con aproximadamente 1.5 millones de visitantes para el carnaval.

1.5 millones de visitantes atrae el Carnaval de Mazatenango

Protagonistas

Keops Delkairo, maquillista y diseñador de trajes para las elecciones de reinas, informó que su inversión asciende a Q30 mil en vestuarios para las candidatas, sesiones de fotos y actividades previas al evento.

"En mi caso, la inversión actual queda estancada y toca esperar nuevas ferias en donde se pueden rediseñar los trajes y utilizar parte de lo que ya se invirtió", declaró.

Asimismo, consideró que las elecciones de reinas se pudieron haber celebrado en algún sitio como el gimnasio municipal, con un aforo limitado y creando un plan de seguridad, teniendo en cuenta que aún había tiempo para buscar una alternativa.

Keops Delkairo ya había invertido una fuerte suma en la elaboración de trajes, dinero que no podrá recuperar. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Otros comerciantes y candidatas también expresaron su descontento. María López, dedicada a la venta de cascarones y picapica, indicó que las pérdidas generales son significativas, mientras que Pamela Morales, candidata de Patulul, lamentó en sus redes sociales no poder competir por la corona departamental este año.

Varias familias temen que su inversión se recupere debido a la medida tomada por las autoridades municipales. (Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Analizarán alternativas

El concejal Andrade aseguró que se están evaluando acciones para apoyar a los comerciantes y que puedan recuperar alguna parte de la inversión, aunque aún no se han detallado medidas concretas.

De igual forma, comentó que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón sigue en pie, ya que cuenta con su propia seguridad y organización independiente.

El Carnaval se ha consolidado como un motor económico clave para Mazatenango y toda la región, generando millones de quetzales en derrama económica cada año.