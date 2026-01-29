Cancillería de Panamá da seguimiento al accidente mortal en lago de Atitlán

-

Embajada de Panamá en Guatemala dice mantener comunicación permanente con las autoridades del país y con los familiares de las personas afectadas.

La Cancillería de Panamá publicó un comunicado este jueves 29 de enero, en el que indica que le da seguimiento al accidente ocurrido en el lago de Atitlán, donde una lancha volcó el pasado martes y dejó a dos panameñas fallecidas.

El trágico hecho se dio mientras la embarcación que había salido de Panajachel, se dirigía con rumbo hacia Santa Cruz La Laguna, en Sololá, donde los turistas que en su mayoría eran originarios de Panamá, volcaron debido a las condiciones climáticas.

El Ministerio Público (MP) confirmó que las dos mujeres que fallecieron fueron identificadas como: Noris Edith Martínez Barrios, de 42 años, y Milagros del Carmen Aguilar, de 49.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las víctimas fallecieron a causa de asfixia por sumersión.

Por lo tanto, la Embajada de Panamá en Guatemala mantiene comunicación permanente con las autoridades del país y con los familiares de las personas afectadas en este accidente, brindándoles la asistencia consular correspondiente, según señala el comunicado.

En cuanto al detenido, Ramos Quiacaín, de 19 años, quien conducía la embarcación, fue puesto a disposición del juzgado de paz, informó el MP el pasado miércoles.