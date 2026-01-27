Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Video: Vuelca una lancha en Atitlán y deja dos mujeres fallecidas

  • Por Reychel Méndez
27 de enero de 2026, 12:16
En el accidente de lancha quedó un fallecido. (Foto: Redes sociales)

En el accidente de lancha quedó un fallecido. (Foto: Redes sociales)

Cuatro personas fueron rescatas luego que la lancha en la que viajaba diera vuelta en el Lago Atitlán; dos más fallecieron.

OTRAS NOTICIAS: Momento en que hombre se cruza la calle y termina arrollado (video)

Este martes 27 de enero, una lancha se volteó en el lago de Atitlán dejando dos personas fallecidas y cuatro rescatadas.

Rescataron a seis personas del hundimiento de esta embarcación. (Foto: Redes Sociales)
Rescataron a seis personas del hundimiento de esta embarcación. (Foto: Redes Sociales)

Bomberos Voluntarios trasladaron a cuatro hacia un centro asistencial. Mientras los hombres rana lograron rescatar sin vida a dos mujeres.

Autoridades coordinan con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: Redes Sociales)
Autoridades coordinan con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: Redes Sociales)

Información preliminar indica que la embarcación trasladaba a pasajeros panameños y la lancha se desplazaba de Panajachel hacia Santa Cruz La Laguna cuando el aire terminó volcando aunque las autoridades deberán confirmar. 

En el video se puede observar como flota en el agua una parte la lancha luego de haberse volcado.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar