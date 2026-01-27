Video: Vuelca una lancha en Atitlán y deja dos mujeres fallecidas

-

Cuatro personas fueron rescatas luego que la lancha en la que viajaba diera vuelta en el Lago Atitlán; dos más fallecieron.

Este martes 27 de enero, una lancha se volteó en el lago de Atitlán dejando dos personas fallecidas y cuatro rescatadas.

Rescataron a seis personas del hundimiento de esta embarcación. (Foto: Redes Sociales)

Bomberos Voluntarios trasladaron a cuatro hacia un centro asistencial. Mientras los hombres rana lograron rescatar sin vida a dos mujeres.

Autoridades coordinan con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: Redes Sociales)

Información preliminar indica que la embarcación trasladaba a pasajeros panameños y la lancha se desplazaba de Panajachel hacia Santa Cruz La Laguna cuando el aire terminó volcando aunque las autoridades deberán confirmar.

En el video se puede observar como flota en el agua una parte la lancha luego de haberse volcado.