Canciones navideñas para tu "playlist" de convivios

Los convivios se animan con clásicos en inglés y español.
Las plataformas de música comienzan a promocionar los temas ideales para las reuniones de trabajo, con amigos y familia, previas a la temporada navideña.
Los convivios, las reuniones familiares y el ambiente cálido de la Navidad han llegado cargados de alegría y nostalgia.
Los artistas internacionales se han inspirado en esta época para lanzar sencillos ideales para escuchar con tus seres queridos, desde versiones de villancicos tradicionales hasta temas originales.
Por lo que te hemos recopilado una lista de canciones en español e inglés que se han ganado un lugar especial en el corazón de las personas y no pueden faltar en tu playlist.
Canciones
- All I Want for Christmas Is You: Mariah Carey
- It's Beginning to Look a Lot Like Christmas: Michael Bublé
- Santa Claus llegó a la ciudad: Luis Miguel
- Un año más: Mecano
- Last Christmas: Wham!
- Jingle Bell Rock: Bobby Helms
- Feliz Navidad: José Feliciano
- Burrito Sabanero: Juanes
- Mistletoe: Justin Bieber
- Santa Tell Me: Ariana Grande