Karol G anuncia "Única", su nueva colaboración con Tainy

- La canción explora emociones intensas y relaciones fugaces. LEE: Karol G lanza colección de ropa exclusiva con Diesel "La Bichota" sorprende a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo tras el éxito mundial del álbum Tropicoqueta. El adelanto del videoclip muestra una estética cargada de emoción. (Foto: X) Karol G une su talento y estilo con Tainy en Única, una colaboración que ha dado de qué hablar en las plataformas. Para promocionar el tema, las estrellas compartieron un pequeño adelanto de lo que parece ser el videoclip oficial, con unas palabras de parte de la artista tan profundas como emocionantes. Tainy aporta su estilo característico a la nueva producción. (Foto: X) ENTÉRATE: Karol G y Feid demostraron que su relación sigue firme "Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero sí verdad. En ese silencio después de amarnos, entendí que hay amores que solo caben en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre". El sencillo podría convertirse en otro éxito global para la cantante. (Foto: X) Con esta premisa, el anuncio podría anticipar una historia de desamor en la que una persona puede marcar la vida de otra sin importar el tiempo. ÚNICA 20-11-2025



TAINY X KAROL G pic.twitter.com/wKSqshHBhL — Karol G España (@karolgesp_) November 17, 2025