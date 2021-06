Canelo Álvarez compra pintura de estudiante que recaudaba fondos para la universidad

Nicki tagueó al deportista profesional, al igual que miles e usuarios que vieron su historia y él le respondió en sus redes: "Enterado".

Saúl 'Canelo' Álvarez sorprendió a una estudiante de 17 años que vendía un cuadro con su retrato en la calle pues necesitaba dinero para pagar su universidad.

Nicki se paró en una transitada calle de Hermosillo, Sonora, junto a un cuadro de grandes proporciones del famoso boxeador, mientras sostenía un rótulo que decía:

"Hola, soy Nicki, tengo 17 años, estoy vendiendo todas mis obras para pagar una universidad en la Ciudad de México, pinto paredes, ropa, lienzos y dibujos".

La joven también contó su historia en su cuenta de Instagram con la imagen donde agregó:

"Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros".

La futura artista plástica anunció con emoción que la obra había sido adquirida por el famoso:

"Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida", escribió.

A partir de esto la joven fue buscada pro varios medios internacionales que contaron su historia.

"Muchas, muchas, muchas gracias, no me cansaré de decirlo", escribió con imágenes de ella y su trabajo en un set de televisión.