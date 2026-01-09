Colegio de Abogados inicia proceso para elección de magistrado de la CC

El Colegio de Abogados y Notarios, iniciará el proceso de elección de magistrados de la CC con la recepción de expedientes.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) convocó a los interesados a postularse como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a entregar sus expedientes.
De acuerdo con la convocatoria, será el 15 de enero cuando los aspirantes presenten su expediente en la Oficinal del Tribunal Electoral del CANG de 8:00 a 16:00 horas.
Los aspirantes se podrán postular, para que el 4 de febrero se desarrolle la elección con todos los agremiados.
La ley establece que el CANG debe elegir a un magistrado titular y uno suplente quienes duran en sus funciones 5 años.
El CANG es el primero en realizar la convocatoria para que interesados se postulen.
Entre quienes deben nombrar a un magistrado titular y uno suplente están:
- Presidente de la República en Consejo de Ministros
- Pleno del Congreso
- Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad
- Colegio de Abogados y Notarios
- Consejo Superior Universitario de la Usac.