Colegio de Abogados inicia proceso para elección de magistrado de la CC

  • Por Dulce Rivera
09 de enero de 2026, 16:24
El Colegio de Abogados recibirá expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto: Soy502/archivo)

El Colegio de Abogados y Notarios, iniciará el proceso de elección de magistrados de la CC con la recepción de expedientes. 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) convocó a los interesados a postularse como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a entregar sus expedientes. 

De acuerdo con la convocatoria, será el 15 de enero cuando los aspirantes presenten su expediente en la Oficinal del Tribunal Electoral del CANG de 8:00 a 16:00 horas. 

Los aspirantes se podrán postular, para que el 4 de febrero se desarrolle la elección con todos los agremiados. 

La ley establece que el CANG debe elegir a un magistrado titular y uno suplente quienes duran en sus funciones 5 años.

 

El CANG es el primero en realizar la convocatoria para que interesados se postulen. 

Entre quienes deben nombrar a un magistrado titular y uno suplente están:

  • Presidente de la República en Consejo de Ministros
  • Pleno del Congreso
  • Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad
  • Colegio de Abogados y Notarios
  • Consejo Superior Universitario de la Usac.

