Colegio de Abogados inicia proceso para elección de magistrado de la CC

El Colegio de Abogados y Notarios, iniciará el proceso de elección de magistrados de la CC con la recepción de expedientes.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) convocó a los interesados a postularse como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a entregar sus expedientes.

De acuerdo con la convocatoria, será el 15 de enero cuando los aspirantes presenten su expediente en la Oficinal del Tribunal Electoral del CANG de 8:00 a 16:00 horas.

Los aspirantes se podrán postular, para que el 4 de febrero se desarrolle la elección con todos los agremiados.

La ley establece que el CANG debe elegir a un magistrado titular y uno suplente quienes duran en sus funciones 5 años.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informa a sus agremiados que el 15 de enero de 2026, en horario de 8:00 a 16:00 horas, se realizará la recepción de expedientes para:

Elección de Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad.

El CANG es el primero en realizar la convocatoria para que interesados se postulen.

Entre quienes deben nombrar a un magistrado titular y uno suplente están: