Elección de magistrado de la CC: CANG remite informe a la Sala Sexta

El Colegio de Abogados remitió a la Sala Sexta un informe circunstanciado por la próxima elección de magistrado de la CC.

En cumplimiento con el plazo establecido por la Sala Sexta de Apelaciones Civil, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) remitió un informe circunstanciado en el que informan sobre la convocatoria y elección para magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Esto, en respuesta al amparo que interpusieron los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume, quienes consideran que el CANG incurrió en ilegalidades.

"Hemos presentado informe circunstanciado en el amparo que pretende limitar el derecho de los profesionales afines agremiados al CANG, para participar en la Asamblea General de este Ilustre Colegio, como designante de un magistrado titular y suplente para la CC", dijo Patricia Gámez, presidenta del CANG.

Ahora la Sala deberá analizar el informe y resolver si ampara o no a los interponentes. Mientras, la elección está programada para el próximo 4 de febrero.

El amparo

Los abogados consideran que la Junta Directiva del CANG cometió varias ilegalidades al momento de convocar a la elección, por ejemplo, no publicar la convocatoria en los medios de información correspondientes.

Además, explicaron que la convocatoria se hizo de "manera arbitraria", al incluir a profesionales que no son abogados, pues señalan que la Constitución establece que la elección es exclusiva de dicho gremio.