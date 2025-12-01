Versión Impresa
¡Confirmados! Estos son los cantantes que se presentarán el Super Bowl LX

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
01 de diciembre de 2025, 08:28
Las estrellas invitadas prometen un arranque vibrante en el evento deportivo más visto del año.

Mientras Bad Bunny se prepara para dar un espectáculo único para el medio tiempo, el Super Bowl LX está reforzando su cartelera musical con la ayuda de Roc Nation y Apple Music.

Recientemente, la NFL anunció en sus plataformas oficiales que Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones serán los invitados especiales de esta edición.

Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Carlile cantará America the Beautiful y Jones interpretará Lift Every Voice and Sing desde los recintos del área de la bahía de San Francisco.

Las estrellas estadounidenses aportarán el ritmo y acordes locales que el público requiere tras las polémicas generadas por la elección del "Conejo Malo".

El partido del campeonato se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026, siendo emitido en directo por NBC, ESPN y FOX.

