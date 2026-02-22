Aeropuerto de Guadalajara en caos por la muerte de “El Mencho” (video)

-

Cientos de personas salieron corriendo y alarmadas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco.

Jalisco, Estado de México, fue protagonista de múltiples atentados en vía pública, desde incendios hasta intimidaciones por parte de hombres armados en las calles.

Videos en redes sociales narran el pánico que vivieron usuarios y personal del aeropuerto.

Esto luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" fuera abatido en un enfrentamiento armado en Tapalpa, Jalisco.

No bueno! pic.twitter.com/aneVlkbbPB — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

El Aeropuerto de Guadalajara en caos pic.twitter.com/eOU7m0V3Zt — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado confirmando que el aeropuerto en Guadalajara operaba con normalidad.

"No se ha registrado incidentes al interior de las instalaciones, ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores y visitantes", se lee en parte del pronunciamiento.

Agregando que las acciones que surgieron en el aeropuerto fue causa de "psicosis".

(Foto: X)

Controles aereos muestran que aún hay vuelos programados. Pero, Pablo Navarro Lemus, gobernador de Jalisco, recomendó a la población en general de Jalisco evitar salir por seguridad e informo que el estado esta en alerta roja.

Recomendamos mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control, estamos en plena coordinación con el gobierno federal ante el operativo que realizaron en Jalisco — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026