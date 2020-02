¿Qué le pasó en el pie? Capitana Marvel es víctima de memes

Que si tiene un dedo más largo, que su pedicura no es buena, que el zapato le quedaba pequeño, que el gelish no cubría todo... en fin, todo lo relacionado al dedo del pie derecho de la capitana Marvel, Brie Larson, fue tendencia en twitter y es que los internautas no perdonan nada.

La protagonista de la cinta de la casa Marvel fue una de las más destacadas en la alfombra roja de esta premiación, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero allí dejó al descubierto una pequeña ‘deformidad’ y todo el resto de perfección no le fue suficiente a los internautas que hicieron chiste del “detalle óseo" de Brie.

#Oscars



Aprendamos del dedo del pie derecho de Brie Larson y siempre intentemos salir adelante. pic.twitter.com/Vd9y77OBPM — EL TOÑO (@hijodelnono) February 10, 2020

Varios usuarios comentaron en Twitter que la actriz tenía algo extraño en su pie, pues resulta que uno de sus dedos sobresalía más de la cuenta; incluso, quedó por fuera de las sandalias que portó para la celebración. Tema aparte son las uñas que parecen tener un pequeño problema con hongo.

La capitana Marvel muy bonita y todo, pero qué pedo con el dedo? #Oscars pic.twitter.com/KwSsMXsGnO — Gabbo (@ga_br_riel) February 10, 2020

Pese a que fueron muchos los que se enfocaron en este aspecto, otros tuiteros aseguraron que esto era un pequeño detalle para lo que ella realmente representa, no solo en la industria con su trabajo sino en el mundo por los valores que inspira.

El inquietante dedo de #BrieLarson en los #Oscars intentando agarrarse al tacón con todas sus fuerzas ..... pic.twitter.com/8RaC5NVvje — Patö (@PatoG78) February 10, 2020

No es la primera vez que le señalan el “detallito”:

Ya en otras galas el mismo dedito ha dado de qué hablar. (Foto: foro coches españa)

A veces luce mejor y otras tantas no (Foto: foro coches españa)

Sí, ese dedito. (Foto: foro coches españa)

*Con datos de SDPNoticias

